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30 июня, 09:34

В Белоруссии на боевое дежурство заступил ещё один дивизион ЗРК С-400

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-133441491_457365773" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Обложка © VK / Минобороны России

В Белоруссии на боевое дежурство заступил ещё один российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом рассказали в Минобороны республики. Перед этим военнослужащие прошли курс подготовки и отработали навыки на полигоне.

"С сегодняшнего дня значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Беларуси: на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 "Триумф", — отметили в военном ведомстве.

В Белоруссию доставлен ещё один комплекс С-400

В Белоруссию доставлен ещё один комплекс С-400

Как сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович, задействованный в работе с комплексом личный состав прошёл обучение и отработал навыки на полигоне Капустин Яр. По его словам, военнослужащие полностью готовы к выполнению боевой задачи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уже к 1 июля в Белоруссии завершится строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. 25 мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о его хранении, причём контроль за ним остаётся у Москвы. Первые заряды уже доставлены. В МИД РФ указали, что нахождение ядерного оружия в Белоруссии не подразумевает никаких временных рамок.

Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия Белоруссией

Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия Белоруссией

Иван Косицын
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