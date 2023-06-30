В Белоруссии на боевое дежурство заступил ещё один дивизион ЗРК С-400

В Белоруссии на боевое дежурство заступил ещё один российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом рассказали в Минобороны республики. Перед этим военнослужащие прошли курс подготовки и отработали навыки на полигоне.

"С сегодняшнего дня значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Беларуси: на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 "Триумф", — отметили в военном ведомстве.