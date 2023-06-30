В Белоруссии на боевое дежурство заступил ещё один дивизион ЗРК С-400
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В Белоруссии на боевое дежурство заступил ещё один российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом рассказали в Минобороны республики. Перед этим военнослужащие прошли курс подготовки и отработали навыки на полигоне.
"С сегодняшнего дня значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Беларуси: на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 "Триумф", — отметили в военном ведомстве.
Как сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович, задействованный в работе с комплексом личный состав прошёл обучение и отработал навыки на полигоне Капустин Яр. По его словам, военнослужащие полностью готовы к выполнению боевой задачи.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уже к 1 июля в Белоруссии завершится строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. 25 мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о его хранении, причём контроль за ним остаётся у Москвы. Первые заряды уже доставлены. В МИД РФ указали, что нахождение ядерного оружия в Белоруссии не подразумевает никаких временных рамок.