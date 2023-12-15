"Надо быть внимательными": Путин предупредил об опасности для объектов ж/д инфраструктуры России
Путин: Противник пытается дотянуться до главных объектов ж/д инфраструктуры РФ
Путин на заседании IV Железнодорожного съезда. Обложка © Кremlin.ru
Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона железной дороги, поэтому следует быть крайне внимательными. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.
"Нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живём, вся страна живёт: противник пытается, вы знаете об этом, дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона (железной дороги). Надо быть очень внимательными", — предупредил президент РФ.
По словам Путина, прежде всего это задача правоохранительных, специальных служб и Росгвардии, но все, кто работает на железной дороге, также должны проявлять "должную бдительность".
Ранее Путин, выступая на этом же съезде, отметил мужество и героизм работников железной дороги в ситуации с атаками на Крымский мост. Кроме того, глава государства анонсировал создание высокоскоростной железной дороги до Донбасса.