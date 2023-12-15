"Надо быть внимательными": Путин предупредил об опасности для объектов ж/д инфраструктуры России

"Нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живём, вся страна живёт: противник пытается, вы знаете об этом, дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона (железной дороги). Надо быть очень внимательными", — предупредил президент РФ.