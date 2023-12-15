Путин отметил героизм железнодорожников в ситуациях с атаками на Крымский мост

Президент России Владимир Путин отметил мужество и героизм работников железной дороги в ситуации с атаками на Крымский мост. Соответствующее заявление он сделал, выступая на IV Железнодорожном съезде.

"Особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности", — сказал глава государства.