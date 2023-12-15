Путин отметил героизм железнодорожников в ситуациях с атаками на Крымский мост
Президент России Владимир Путин отметил мужество и героизм работников железной дороги в ситуации с атаками на Крымский мост. Соответствующее заявление он сделал, выступая на IV Железнодорожном съезде.
"Особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности", — сказал глава государства.
Напомним, Крымский мост пережил две атаки со стороны Украины. Последняя произошла утром 17 июля, когда в результате диверсии погибли супруги из Белгородской области, а их 14-летняя дочь получила ранения. По данным американского журналиста Сеймура Херша, поведавшего миру правду о виновниках теракта на "Северных потоках", в обоих взрывах на мосту есть роль администрации президента США Джо Байдена. Движение по всем полосам моста открыли уже 14 декабря — на 18 дней раньше заявленного срока.
ТАСС / Сергей Савостьянов