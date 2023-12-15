Генералу де Голлю предрекли забвение в Европе "назло Путину" Вице-спикер парламента Словакии Блаха: После похвалы Путина ЕС запретит де Голля 15 декабря, 13:50 Французский генерал Второй мировой войны Шарль де Голль. Обложка © Getty Images / Serge DE SAZO

Французскому генералу Второй мировой войны Шарлю де Голлю в Европе грозит запрет и забвение из-за того, что его похвалил президент России Владимир Путин. Таким шутливым прогнозом поделился в своём телеграм-канале в пятницу вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

"Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть", — пошутил политик.

К слову, а ранее внук Шарля де Голля назвал Владимира Путина большим президентом. Пьер де Голль подчеркнул сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками, но существовала в душах французов долгое время.

Авторы Марина Калегина