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Генералу де Голлю предрекли забвение в Европе "назло Путину"

Вице-спикер парламента Словакии Блаха: После похвалы Путина ЕС запретит де Голля

15 декабря, 13:50
<p>Французский генерал Второй мировой войны Шарль де Голль. Обложка © Getty Images / Serge DE SAZO</p>

Французский генерал Второй мировой войны Шарль де Голль. Обложка © Getty Images / Serge DE SAZO

Французскому генералу Второй мировой войны Шарлю де Голлю в Европе грозит запрет и забвение из-за того, что его похвалил президент России Владимир Путин. Таким шутливым прогнозом поделился в своём телеграм-канале в пятницу вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

"Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть", пошутил политик.

Комплиментарные слова в адрес де Голля Путин произнёс накануне во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Российский президент заявил, что европейские лидеры внешне ведут себя как герой генерал Шарль де Голль, но на деле они больше похожи на коллаборациониста Филиппа Петена.

Путин: Лидеры ЕС ведут себя как де Голль, а на деле — как коллаборационист Петен

Путин: Лидеры ЕС ведут себя как де Голль, а на деле — как коллаборационист Петен

К слову, а ранее внук Шарля де Голля назвал Владимира Путина большим президентом. Пьер де Голль подчеркнул сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками, но существовала в душах французов долгое время.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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