СК предложил лишать приобретённого гражданства за любые тяжкие преступления

Согласно действующему российскому законодательству существует определённый список преступлений, за которые могут лишить гражданства. К примеру, норма действует при совершении изнасилования, но не работает при совершении убийства.

Ранее Лайф сообщал, что в России впервые лишили гражданства мигрантов за неявку в военкомат. Теперь у приезжих заберут паспорта, они будут должны добровольно покинуть нашу страну. В противном случае их депортируют. А перед этим стало известно, что двух россиян впервые лишили гражданства за преступление. По данным МВД, двое приезжих мужчин получили паспорта РФ в установленном законом порядке, однако позже попались с наркотиками.