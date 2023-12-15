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15 декабря, 14:27

СК предложил лишать приобретённого гражданства за любые тяжкие преступления

Следственный комитет России предложил лишать приобретённого российского гражданства за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретённого гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", — говорится в сообщении.

Согласно действующему российскому законодательству существует определённый список преступлений, за которые могут лишить гражданства. К примеру, норма действует при совершении изнасилования, но не работает при совершении убийства.

Ранее Лайф сообщал, что в России впервые лишили гражданства мигрантов за неявку в военкомат. Теперь у приезжих заберут паспорта, они будут должны добровольно покинуть нашу страну. В противном случае их депортируют. А перед этим стало известно, что двух россиян впервые лишили гражданства за преступление. По данным МВД, двое приезжих мужчин получили паспорта РФ в установленном законом порядке, однако позже попались с наркотиками.

МВД попросили лишить гражданства России семерых осуждённых

МВД попросили лишить гражданства России семерых осуждённых

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Наталья Исакова
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