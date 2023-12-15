Почти 680 тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий более 679 тысяч россиян оказались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в телеграм-канале.

"Серьёзное ухудшение погодной обстановки в ряде регионов России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, по состоянию на 18:00 мск в ЛНР без света остаются 255,7 тысячи человек, в ДНР — 235,4 тысячи, в Ростовской области — 185,5 тысячи, в Псковской области — 1,2 тысячи, а в Смоленской области — 1,8 тысячи. Минэнерго следит за ходом аварийно-восстановительных работ.