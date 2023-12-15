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15 декабря, 19:19

Почти 680 тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Минэнерго РФ: Свыше 679 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий более 679 тысяч россиян оказались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в телеграм-канале.

"Серьёзное ухудшение погодной обстановки в ряде регионов России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, по состоянию на 18:00 мск в ЛНР без света остаются 255,7 тысячи человек, в ДНР — 235,4 тысячи, в Ростовской области — 185,5 тысячи, в Псковской области — 1,2 тысячи, а в Смоленской области — 1,8 тысячи. Минэнерго следит за ходом аварийно-восстановительных работ.

Россиянам показали, как последствия плохой погоды выглядят глазами энергетиков

Россиянам показали, как последствия плохой погоды выглядят глазами энергетиков

Напомним, в ночь на 15 декабря в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — треть. Лайф ранее показывал, как выглядят улицы города после нашествия снежной бури. Из-за циклона "Ваня" загруженность столичных дорог сегодня днём достигла девяти баллов из десяти возможных.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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