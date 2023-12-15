Маск двумя знаками отреагировал на решение США об Украине
Маск двумя восклицательными знаками оценил проект оборонного бюджета США
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал пост режиссёра Робби Старбака в соцсети Х об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год. Он предполагает выделение Украине 800 миллионов долларов.
"!!" — лаконично прокомментировал Маск пост Старбака.
Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался в октябре) в размере 886 миллиардов долларов. Теперь проект отправят на подпись президенту страны Джо Байдену. Документ, в частности, предусматривает выделение 800 миллионов долларов Незалежной.
Ранее Лайф писал, что Маск предрёк Украине новые территориальные потери. Бизнесмен поддержал тезис, что Незалежная лишится земель, если не вступит в переговоры с Россией.
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