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15 декабря, 17:37

Маск двумя знаками отреагировал на решение США об Украине

Маск двумя восклицательными знаками оценил проект оборонного бюджета США

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал пост режиссёра Робби Старбака в соцсети Х об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год. Он предполагает выделение Украине 800 миллионов долларов.

"!!" — лаконично прокомментировал Маск пост Старбака.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался в октябре) в размере 886 миллиардов долларов. Теперь проект отправят на подпись президенту страны Джо Байдену. Документ, в частности, предусматривает выделение 800 миллионов долларов Незалежной.

"Их заставили": Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ

"Их заставили": Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ

Ранее Лайф писал, что Маск предрёк Украине новые территориальные потери. Бизнесмен поддержал тезис, что Незалежная лишится земель, если не вступит в переговоры с Россией.

Обложка ©

Getty Images / Chesnot

Наталья Исакова
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