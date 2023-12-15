Маск двумя знаками отреагировал на решение США об Украине

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал пост режиссёра Робби Старбака в соцсети Х об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год. Он предполагает выделение Украине 800 миллионов долларов.

"!!" — лаконично прокомментировал Маск пост Старбака.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался в октябре) в размере 886 миллиардов долларов. Теперь проект отправят на подпись президенту страны Джо Байдену. Документ, в частности, предусматривает выделение 800 миллионов долларов Незалежной.