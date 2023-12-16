Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 22:57

Не последняя: Россиян предупредили о новых мощнейших вспышках на Солнце

Физик Кузнецов не исключил новых мощных вспышек из-за роста солнечного цикла

Солнечный цикл находится в фазе роста и приближается к максимуму. Об этом RT сообщил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов, комментируя информацию о том, что произошедшая 14 декабря вспышка на Солнце является мощнейшей за последние шесть лет.

"Солнечный цикл находится в фазе роста, приближается к своему максимуму. И такие вспышки, видимо, будут происходить. Эта вспышка действительно самая мощная за последнее время, но не самая мощная вообще. Вообще самая мощная была вспышка класса Х28, а эта Х2,8. Х — это рентгеновская вспышка", — пояснил Кузнецов.

Следом за вспышкой ожидается магнитная буря, если в ходе неё был выброс. Обычно они приходят спустя пару-тройку дней. В этот период может меняться давление, у людей могут возникать перемены в здоровье. Если вспышка была на правой части Солнца, может быть усилена радиационная обстановка, что опасно для космонавтов. К счастью, МКС находится на защищённых орбитах.

Врач объяснил, как спастись от магнитной бури, которая накроет Землю в новогоднюю ночь

Врач объяснил, как спастись от магнитной бури, которая накроет Землю в новогоднюю ночь

А ранее был представлен календарь главных астрономических событий 2024 года. Самое большое Солнце можно будет увидеть уже в начале года — 3 января.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Вселенная
  • Наука и Технологии
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров