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16 декабря, 00:11

СМИ раскрыли, кто убедил Орбана не мешать переговорам о вступлении Украины в ЕС

Libero: Мелони уговорила Орбана не срывать переговоры о членстве Украины в ЕС

Итальянский премьер Джорджа Мелони на саммите ЕС в Брюсселе убедила венгерского коллегу Виктора Орбана не препятствовать запуску переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Об этом написала газета Libero.

"Орбан в конце концов решил не решать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита", — говорится в материале.

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Ранее Орбан заявлял, что Будапешт готов "нажать на ручной тормоз", если переговоры Брюсселя с Киевом начнут угрожать интересам Венгрии. Он уверен, что его страна не станет расплачиваться за решения по Незалежной, и возложил всю ответственность на ЕС, так как именно Брюссель принимает окончательное решение по дальнейшему финансированию Киева. Также он отметил, что венгерская сторона не участвовала в заседании ЕС о начале переговоров с Украиной насчёт вступления в союз, назвав это плохим решением.

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ТАСС / АР / Virginia Mayo

Алексей Соловьёв
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