СМИ раскрыли, кто убедил Орбана не мешать переговорам о вступлении Украины в ЕС

Итальянский премьер Джорджа Мелони на саммите ЕС в Брюсселе убедила венгерского коллегу Виктора Орбана не препятствовать запуску переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Об этом написала газета Libero.

"Орбан в конце концов решил не решать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита", — говорится в материале.

Ранее Орбан заявлял, что Будапешт готов "нажать на ручной тормоз", если переговоры Брюсселя с Киевом начнут угрожать интересам Венгрии. Он уверен, что его страна не станет расплачиваться за решения по Незалежной, и возложил всю ответственность на ЕС, так как именно Брюссель принимает окончательное решение по дальнейшему финансированию Киева. Также он отметил, что венгерская сторона не участвовала в заседании ЕС о начале переговоров с Украиной насчёт вступления в союз, назвав это плохим решением.