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16 декабря, 03:07

Пугачёва проболталась о возвращении в Израиль с Галкиным* ради Макаревича*

Пугачёва с Галкиным* вернулись в Израиль ради 70-летия Макаревича*

<p>Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey</p>

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* вернулись с Кипра в Израиль, чтобы погулять на 70-летнем юбилее музыканта Андрея Макаревича*. Об этом певица сообщила в соцсети.

"Идём с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу* 70 лет. Будем гулять", — написала Пугачёва.

На селфи, под которым написан пост, Пугачёва позирует в чёрной шляпке и с аккуратно уложенными волосами. Муж певицы опубликовал видео, где признался, что после гастролей по Европе вернулся в Израиль.

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Напомним, что в прошлом году Пугачёва с мужем переехали в Израиль, когда юморист публично выступил против спецоперации. В сентябре Галкина* включили в реестр иноагентов. Макаревич* тоже выступил против СВО и стал иноагентом.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Анатолий Симоненко
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