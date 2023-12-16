Пугачёва проболталась о возвращении в Израиль с Галкиным* ради Макаревича*

Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* вернулись с Кипра в Израиль, чтобы погулять на 70-летнем юбилее музыканта Андрея Макаревича*. Об этом певица сообщила в соцсети.

"Идём с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу* 70 лет. Будем гулять", — написала Пугачёва.

На селфи, под которым написан пост, Пугачёва позирует в чёрной шляпке и с аккуратно уложенными волосами. Муж певицы опубликовал видео, где признался, что после гастролей по Европе вернулся в Израиль.

Напомним, что в прошлом году Пугачёва с мужем переехали в Израиль, когда юморист публично выступил против спецоперации. В сентябре Галкина* включили в реестр иноагентов. Макаревич* тоже выступил против СВО и стал иноагентом.