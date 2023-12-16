Силовики в форме СБУ раздают повестки в ресторанах Киева

Украинские силовики в форме сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с группой людей в камуфляжной одежде проводят рейды по ресторанам Киева. Как передаёт "Страна.ua" со ссылкой на неназванный источник, они спрашивают у посетителей документы и раздают повестки.

По данным издания, всё началось ещё в минувший четверг, 14 декабря. Официальных комментариев ещё не было, однако источник сообщил, что таким образом правоохранительные органы украинской столицы реализуют в городе "контрдиверсионные меры безопасности". Представители территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), в свою очередь, проверяют граждан на предмет нарушения правил воинского учёта.