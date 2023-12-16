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Регион
Опубликовано 16 декабря 2023, 04:30
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Силовики в форме СБУ раздают повестки в ресторанах Киева

"Страна.ua": Украинские силовики в форме СБУ раздают повестки в ресторанах Киева

Силовики раздают повестки в ресторанах Киева. Обложка © t.me / "Политика Страны"

Силовики раздают повестки в ресторанах Киева. Обложка © t.me / "Политика Страны"

Украинские силовики в форме сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с группой людей в камуфляжной одежде проводят рейды по ресторанам Киева. Как передаёт "Страна.ua" со ссылкой на неназванный источник, они спрашивают у посетителей документы и раздают повестки.

По данным издания, всё началось ещё в минувший четверг, 14 декабря. Официальных комментариев ещё не было, однако источник сообщил, что таким образом правоохранительные органы украинской столицы реализуют в городе "контрдиверсионные меры безопасности". Представители территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), в свою очередь, проверяют граждан на предмет нарушения правил воинского учёта.

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Ранее Лайф писал, что во Львовской области украинскому священнослужителю выписали повестку из-за сказанных им во время похорон военного слов "раб Божий". А до этого в городе Днепре прислали повестку 86-летней женщине. Предположительно, причиной стало то, что у неё есть медицинское образование.

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Алексей Соловьёв
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