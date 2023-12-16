Где он был всё это время? Офицер ВСУ возмутился, что Зеленский поздно "проснулся" и подставил армию Полковник Кивилюк: Зеленский опоздал с приказом о строительстве укреплений ВСУ 7381 7381 Владимир Зеленский. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official

Украинские военнослужащие не успевают строить серьёзные оборонительные сооружения и рыть траншеи, так как командование слишком поздно отдало соответствующее распоряжение. Об этом сказал аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк в интервью украинскому изданию Kyiv Independent.

"Мы сидим там (на текущих позициях ВСУ. — Прим. Лайфа) уже полгода, и вдруг... [Владимир Зеленский] просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был всё это время?" — объяснил он.

По его убеждению, сейчас именно крепкие оборонительные линии нужны украинской армии, которая постоянно отступает. Кивилюк поделился, что командиры ВСУ не способны организовать даже простые окопы и траншеи для закрепления позиций своих солдат. При том что, по его словам, не хватает ни людей, ни ресурсов для создания мощной обороны.

Кивилюк посетовал, что под натиском российских войск украинским бойцам даже некуда отступать, поэтому они роют окопы прямо под непрекращающимся огнём ВС РФ, также не подготовлены к оборонительным боям деревни, где стоят подразделения Украины.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в следующем году ВСУ начнут испытывать серьёзный дефицит оружия на фоне сокращения объёма европейской и американской помощи. США и Европа, по сути, уже исчерпали собственные запасы и не могут быстро нарастить производство.

Авторы Татьяна Миссуми