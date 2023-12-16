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Ничем не поможет: В США сочли, что отправка в Киев генерала похожа на ситуацию с алкоголиком

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон уверен, что ни один генерал США не поможет Украине

16 декабря, 06:25
<p>США отправят своего генерала на Украину. Обложка © freepik</p>

США отправят своего генерала на Украину. Обложка © freepik

Американский генерал Антонио Агуто, которого Вашингтон направил на Украину для помощи ВСУ, ничем не сможет помочь, как и любой другой военный США, из-за отсутствия опыта ведения масштабных боевых действий. Об этом сказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"Американцы, которые дают советы по поводу этой войны (конфликта на Украине. — Прим. Лайфа), — это как если бы 70-летний инструктор по вождению из вашей местной школы обучал гонщиков "Формулы-1" вождению гоночной машины. У них нет квалификации", — пояснил он.

Джонсон указал, что американские генералы не участвовали в конфликтах, подобных украинскому, со времён Второй мировой войны. По его мнению, ни один военачальник американской армии не имеет опыта проведения общевойсковых операций против равного по силе противника. Экс-аналитик ЦРУ иронично заметил, что вся ситуация с отправкой Агуто в Киев выглядит смехотворно. Он также сравнил отношение Вашингтона к украинскому конфликту с поведением алкоголика.

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"Если вы когда-либо имели дело с алкоголиком, <...> вы знаете, что должны дать ему опуститься на самое дно, он должен сам понять, что нуждается в помощи. <...> Вот из чего проистекает решение отправить Агуто в Киев", — резюмировал бывший сотрудник ЦРУ.

Ранее New York Times написала, что США отправят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, чтобы тот помог Киеву разработать новую военную стратегию. Планируется, что генерал останется в Киеве, где сможет давать командованию ВСУ обстоятельные советы.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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