Сальдо озвучил условие для начала мирных переговоров с Украиной Сальдо уверен, что мирные переговоры с Киевом возможны только на условиях Москвы 16 декабря, 08:49 Обложка © Shutterstock

Россия если и согласится на переговоры с Украиной, то только после достижения обозначенных ранее целей спецоперации и исключительно на своих условиях. Об этом сказал в интервью РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Белого дома о желании принудить Москву к диалогу на условиях Киева в 2024 году.

"Если и переговоры, то на наших условиях… Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться, которые ещё не вернулись", — уточнил Сальдо.

Он подчеркнул, что мирные переговоры уже не раз проводились с 2014 года, однако ничего хорошего из этого не вышло. Украина и её западные партнёры лишь тянули время, чтобы "страны НАТО вооружали и обучали военных в Киеве и рассказывали о том, что они до такой степени сильны, что они могут одолеть Россию", добавил Сальдо. Он резюмировал, что победить Россию невозможно.

Ранее первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что власти Соединённых Штатов надеются на проведение переговоров между Россией и Украиной в конце следующего года на условиях Киева. При этом в Белом доме не уверены, что РФ согласится.

Авторы Татьяна Миссуми