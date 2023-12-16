Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Сальдо озвучил условие для начала мирных переговоров с Украиной

В Британии раскрыли "промах" ЕС, касающийся поддержки Украины

Премьер-министр Белоруссии Головченко прибыл в Москву

Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

Названа основная причина смерти актёра Мэттью Перри

За вечер 15 декабря над Крымом сбили 32 беспилотника

Путин оценил ситуацию по сдающимся в плен украинским военным

Правительство РФ повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Израильские военные застрелили трёх заложников

Минюст РФ признал иноагентом актёра Анатолия Белого*

Сальдо озвучил условие для начала мирных переговоров с Украиной

Сальдо уверен, что мирные переговоры с Киевом возможны только на условиях Москвы

16 декабря, 08:49
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Россия если и согласится на переговоры с Украиной, то только после достижения обозначенных ранее целей спецоперации и исключительно на своих условиях. Об этом сказал в интервью РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Белого дома о желании принудить Москву к диалогу на условиях Киева в 2024 году.

"Если и переговоры, то на наших условиях… Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться, которые ещё не вернулись", — уточнил Сальдо.

"Вам надо пойти и умереть": США знают, что Украина не может победить в конфликте, заявил Песков

"Вам надо пойти и умереть": США знают, что Украина не может победить в конфликте, заявил Песков

Он подчеркнул, что мирные переговоры уже не раз проводились с 2014 года, однако ничего хорошего из этого не вышло. Украина и её западные партнёры лишь тянули время, чтобы "страны НАТО вооружали и обучали военных в Киеве и рассказывали о том, что они до такой степени сильны, что они могут одолеть Россию", добавил Сальдо. Он резюмировал, что победить Россию невозможно.

Гордон* указал на победу Путина и распёк команду Зеленского за срыв переговоров в 2022-м

Гордон* указал на победу Путина и распёк команду Зеленского за срыв переговоров в 2022-м

Ранее первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что власти Соединённых Штатов надеются на проведение переговоров между Россией и Украиной в конце следующего года на условиях Киева. При этом в Белом доме не уверены, что РФ согласится.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!