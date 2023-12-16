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16 декабря, 11:14

СК завёл уголовное дело после объявления патриарха Кирилла в розыск на Украине

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разыскать лиц из Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства внутренних дел (МВД) страны из-за незаконного уголовного преследования святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в субботу, 16 декабря.

"В рамках расследования СК РФ уголовного дела о незаконном привлечении патриарха Кирилла к уголовной ответственности Бастрыкин поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение о его уголовном преследовании", — отметили там.

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Как сообщал Лайф, в начале ноября Киев заочно обвинил патриарха Кирилла в "посягательстве на целостность Украины". 15 декабря стало известно, что МВД Украины объявило его в розыск. В материалах базы данных предстоятель РПЦ числится "скрывающимся от досудебного расследования". СБУ разыскивает патриарха с 11 ноября. Киев и ранее неоднократно предъявлял заочные обвинения представителям власти РФ и российским общественным деятелям, однако это ни к чему не приводило.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Осипов
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