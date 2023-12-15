МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
МВД Украины объявило в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это следует из материалов базы данных розыска, где предстоятель РПЦ числится "скрывающимся от досудебного расследования".
Согласно базе данных украинского министерства, Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает патриарха с 11 ноября. В качестве меры пресечения указано "содержание под стражей". В карточке прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев.
В начале ноября Киев заочно обвинил патриарха Кирилла в "посягательстве на целостность Украины". СБУ и ранее неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям власти РФ и российским общественным деятелям, однако это ни к чему не приводило.
Как сообщал Лайф, с прошлого года киевские власти ведут беспрецедентную волну гонений на УПЦ. Раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы канонической церкви и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры, которую пытаются отобрать у монахов. В Верховной раде в первом чтении был принят законопроект, направленный на запрет УПЦ.
ТАСС / Валерий Шарифулин