МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

МВД Украины объявило в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это следует из материалов базы данных розыска, где предстоятель РПЦ числится "скрывающимся от досудебного расследования".

Согласно базе данных украинского министерства, Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает патриарха с 11 ноября. В качестве меры пресечения указано "содержание под стражей". В карточке прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев.

В начале ноября Киев заочно обвинил патриарха Кирилла в "посягательстве на целостность Украины". СБУ и ранее неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям власти РФ и российским общественным деятелям, однако это ни к чему не приводило.