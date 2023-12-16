"Бежать в аптеку не стоит": Россиянам рассказали о последствиях грядущей магнитной бури

Негативное влияние магнитных бурь на человеческий организм научно не доказано. Соответствующее заявление сделала сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина, комментируя произошедшую на Солнце мощнейшую вспышку.

"Да, будет магнитная буря, но бежать в аптеку метеочувствительным людям не стоит, так как метеочувствительность зависит от погоды, климатических явлений, а влияние магнитных бурь на самочувствие не доказано", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Как уточнила специалист, у Солнца есть циклы активности, которые происходят каждые 10–11 лет, и пик данного цикла пока не достигнут. А учащение вспышек на Солнце — это совершенно нормальное явление. Кстати, именно благодаря им появляется такое природное явление, как северное сияние. В заключение Абунина отметила, что человек за свою жизнь в среднем испытывает около четырёх тысяч магнитных бурь.