"Дышать ещё можно?": Захарова отчитала Болгарию за запрет показа интервью российского посла

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на запрет показа в Болгарии интервью с российским послом в республике Элеонорой Митрофановой. Свой комментарий по этому поводу она оставила в телеграм-канале.

"Болгарское национальное радио запретило трансляцию интервью с послом России Митрофановой. В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии ещё можно?" — задалась вопросом дипломат.

Как сообщал Лайф, интервью должно было выйти в радиопередаче "Политически некорректно", однако программный совет Болгарского национального радио снял его с эфира. Автор и ведущий передачи Пётр Волгин заявил, что создателям программы приходится выполнять требование, однако они называют случившееся "актом политической цензуры". Митрофанова в интервью высказалась, в частности, о судьбе памятника Советской армии в Болгарии и конфликте на Украине.