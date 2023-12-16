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16 декабря, 14:50

"Дышать ещё можно?": Захарова отчитала Болгарию за запрет показа интервью российского посла

Захарова отреагировала на запрет показа в Болгарии интервью посла Митрофановой

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на запрет показа в Болгарии интервью с российским послом в республике Элеонорой Митрофановой. Свой комментарий по этому поводу она оставила в телеграм-канале.

Элеонора Митрофанова. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Элеонора Митрофанова. Фото © ТАСС / Егор Алеев

"Болгарское национальное радио запретило трансляцию интервью с послом России Митрофановой. В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии ещё можно?" — задалась вопросом дипломат.

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Как сообщал Лайф, интервью должно было выйти в радиопередаче "Политически некорректно", однако программный совет Болгарского национального радио снял его с эфира. Автор и ведущий передачи Пётр Волгин заявил, что создателям программы приходится выполнять требование, однако они называют случившееся "актом политической цензуры". Митрофанова в интервью высказалась, в частности, о судьбе памятника Советской армии в Болгарии и конфликте на Украине.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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