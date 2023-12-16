Венгрия заставит Болгарию отменить акциз на российский газ
МИД Венгрии пригрозил не пустить Болгарию в Шенген из-за акцизов на газ из РФ
Власти Болгарии намерены отменить акциз на транзит российского газа после угрозы Венгрии наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По словам дипломата, введение Болгарией акциза было "скандальным и враждебным шагом", который полностью противоречит юридическим правилам Евросоюза. Кроме того, данное решение несло угрозу остановки газоснабжения Венгрии, Сербии и Северной Македонии. При этом в Софии "глумились" над этим, отметил политик.
"Мы дали понять болгарам, что, если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне", — пояснил Сийярто в соцсети.
По словам главы дипломатического ведомства, власти Болгарии неожиданно начали пытаться отменить этот закон. Если они действительно сделают это, венгерская сторона отзовёт своё решение о вето.
Напомним, 14 октября Болгария ввела акциз в размере 20 левов (десять евро) за каждый мегаватт-час транзита российского газа, что примерно вдвое больше обычно взимаемой платы. Комментируя это на полях саммита "Один пояс — один путь" в Китае, президент Сербии Александр Вучич заявил, что на рынке энергоносителей Европы "происходят странные вещи". Венгрия и Сербия в ответ сообщили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
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