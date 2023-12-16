Венгрия заставит Болгарию отменить акциз на российский газ

Власти Болгарии намерены отменить акциз на транзит российского газа после угрозы Венгрии наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По словам дипломата, введение Болгарией акциза было "скандальным и враждебным шагом", который полностью противоречит юридическим правилам Евросоюза. Кроме того, данное решение несло угрозу остановки газоснабжения Венгрии, Сербии и Северной Македонии. При этом в Софии "глумились" над этим, отметил политик.

"Мы дали понять болгарам, что, если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне", — пояснил Сийярто в соцсети.