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16 декабря, 21:52

В Брюсселе начали процедуру утверждения нового пакета санкций против России

ТАСС: Евросоюз начал процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций

Чиновники Европейского cоюза запустили письменную процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник информагентства сообщил, что процедура утверждения новых ограничительных мер против РФ, включающих в себя запрет на поставки в страны ЕС российских алмазов, уже инициирована. Он также подчеркнул, что положения этого документа в скором времени вступят в силу, вероятно, даже на следующей неделе.

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России, пока канцлер Австрии выходил из зала

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России, пока канцлер Австрии выходил из зала

Стоит отметить, что это стало возможным после того, как австрийские власти сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Напомним, что Вена требовала от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen из списка "спонсоров войны" в обмен на это.

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pixabay

Алексей Соловьёв
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