В Брюсселе начали процедуру утверждения нового пакета санкций против России

Чиновники Европейского cоюза запустили письменную процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник информагентства сообщил, что процедура утверждения новых ограничительных мер против РФ, включающих в себя запрет на поставки в страны ЕС российских алмазов, уже инициирована. Он также подчеркнул, что положения этого документа в скором времени вступят в силу, вероятно, даже на следующей неделе.