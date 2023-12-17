В Брюсселе начали процедуру утверждения нового пакета санкций против России
ТАСС: Евросоюз начал процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций
Чиновники Европейского cоюза запустили письменную процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник информагентства сообщил, что процедура утверждения новых ограничительных мер против РФ, включающих в себя запрет на поставки в страны ЕС российских алмазов, уже инициирована. Он также подчеркнул, что положения этого документа в скором времени вступят в силу, вероятно, даже на следующей неделе.
Стоит отметить, что это стало возможным после того, как австрийские власти сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Напомним, что Вена требовала от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen из списка "спонсоров войны" в обмен на это.
pixabay