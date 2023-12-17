Настя Ивлеева оторвала от сердца последнее напоминание об Элджее спустя 3 года после разрыва
Mash: Анастасия Ивлеева отказалась от фамилии своего экс-мужа Элджея — Узенюк
Блогерша Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_
Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась от фамилии экс-супруга рэпера Элджея (Алексей Узенюк). На этот шаг она решилась спустя три года после развода.
Как стало известно Mash, блогерша переоформила документы 13 декабря 2023 года. Теперь бизнес вновь оформлен на Анастасию Ивлееву, а не Узенюк.
О разводе звёздной пары стали говорить ещё в 2021 году, но тогда ни Ивлеева, ни Элджей эту информацию не подтвердили. То, что развод действительно произошёл, стало понятно только в августе того же года, когда они сами об этом сообщили во время совместного интервью.
Осенью 2021 года бывшие супруги поделили имущество, совместно нажитое за почти два года в браке. Рэпер забрал себе две машины, а блогерша осталась при двухэтажном особняке, гараже на пять авто и четырьмя гектарами земли, общая сумма имущества — около 150 миллионов рублей.