Настя Ивлеева оторвала от сердца последнее напоминание об Элджее спустя 3 года после разрыва

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась от фамилии экс-супруга рэпера Элджея (Алексей Узенюк). На этот шаг она решилась спустя три года после развода.

Как стало известно Mash, блогерша переоформила документы 13 декабря 2023 года. Теперь бизнес вновь оформлен на Анастасию Ивлееву, а не Узенюк.

О разводе звёздной пары стали говорить ещё в 2021 году, но тогда ни Ивлеева, ни Элджей эту информацию не подтвердили. То, что развод действительно произошёл, стало понятно только в августе того же года, когда они сами об этом сообщили во время совместного интервью.