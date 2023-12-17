МИД Венгрии объяснил спешные попытки Болгарии отменить акциз на российский газ

Внезапно возникшее желание Болгарии отменить налог на транзит по своей территории российского газа связано с голосованием по поводу вступления страны в Шенгенскую зону. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, объясняя изменение в позиции Софии в отношении поставок газа из России.

"Мы дали понять болгарам, что, если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в Шенгенской зоне", — написал Сийярто в своём аккаунте в соцсетях.

Министр назвал введение акциза Болгарией "скандальным и враждебным шагом", который полностью противоречит юридическим правилам ЕС и несёт угрозу остановке газоснабжения Венгрии, Сербии и Северной Македонии. Он напомнил, что решение о членстве Болгарии в списке стран Шенгенской зоны будет приниматься на следующей неделе и Будапешт полон решимости воспользоваться своим правом на вето в случае отказа Софии отменить акциз на транзит российского газа.