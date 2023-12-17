МИД Венгрии объяснил спешные попытки Болгарии отменить акциз на российский газ
Сийярто: Болгария решила отменить сбор на газ из РФ из-за голосования по Шенгену
Внезапно возникшее желание Болгарии отменить налог на транзит по своей территории российского газа связано с голосованием по поводу вступления страны в Шенгенскую зону. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, объясняя изменение в позиции Софии в отношении поставок газа из России.
"Мы дали понять болгарам, что, если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в Шенгенской зоне", — написал Сийярто в своём аккаунте в соцсетях.
Министр назвал введение акциза Болгарией "скандальным и враждебным шагом", который полностью противоречит юридическим правилам ЕС и несёт угрозу остановке газоснабжения Венгрии, Сербии и Северной Македонии. Он напомнил, что решение о членстве Болгарии в списке стран Шенгенской зоны будет приниматься на следующей неделе и Будапешт полон решимости воспользоваться своим правом на вето в случае отказа Софии отменить акциз на транзит российского газа.
"Если они действительно отменят этот закон, то, конечно, мы тоже отзовём своё решение о вето", — заверил Сийярто в соцсетях.
Напомним, 14 октября Болгария ввела акциз в размере 20 левов (десять евро) за каждый мегаватт-час транзита российского газа, что примерно вдвое больше обычно взимаемой платы. Комментируя это на полях саммита "Один пояс — один путь" в Китае, президент Сербии Александр Вучич заявил, что на рынке энергоносителей Европы "происходят странные вещи". Венгрия и Сербия в ответ сообщили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению. 16 декабря Сийярто заявил, что власти Болгарии намерены отменить акциз на транзит российского газа после угрозы Венгрии наложить вето на вступление страны в Шенгенскую зону.
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