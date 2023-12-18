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18 декабря, 01:14

Названы две неожиданные патологии, которые мешают детям заговорить

Врач Некрасова: Проблемы с речью могут появиться у ребёнка из-за слуха и психики

Задержка речевого развития у детей нередко возникает из-за двух патологий. К трудностям с произношением слов могут привести нарушения слуха и расстройства аутистического спектра (РАС), поделилась с "Газетой.ru" невролог Любовь Некрасова.

По словам врача, всех детей с такой проблемой условно можно поделить на здоровых и нет. Первые рано или поздно преодолевают языковой барьер, тогда как вторые не могут заговорить без посторонней помощи. Часто правильно выговаривать звуки малышам мешает их искажённый из-за плохого слуха вид. Но если с этим всё в порядке, а речь не нормализуется, причину надо искать в психических пробелах.

"Во втором случае нарушена сама основа, смысл речи — коммуникация. Не испытывая потребности в коммуникации, ребёнок не развивает речь, она ему просто не очень нужна", — объяснила специалист.

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Каждый из описанных случаев поддаётся лечению. Например, исправить слух позволит слуховой аппарат, а РАС устраняется путём проведения специальной терапии Денверской модели раннего вмешательства (ESDM). Главное — не пытаться устранить проблему самостоятельно и вовремя обратиться за помощью к врачу.

"Если ребёнок совершенно здоров, то первое, что нужно сделать, — это социализация. Самый работающий метод. Обычно это детский сад. Ребёнок оказывается в коллективе, где его не понимают так, как дома, ему приходится напрячь все силы, чтобы общаться, доносить свои просьбы", — резюмировала Некрасова.

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Обложка ©

Freepik / prostoleh

Илья Пушкарев
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