10 рисунков от детишек, глядя на которые у вас кровь в жилах застынет
Мы все помним те "гениальные" изображения мам, которые рисовали в детстве. Смешно... И страшно. Собрали 10 просто уморительных примеров творчества, которые точно поднимут вам настроение... Или испугают до чёртиков? Это уже как пойдёт.
"Моя двоюродная сестра Валери нянчится с ребёнком, который её не очень любит", — cdogfly.
"Валери, убирайся из моей жизни!" Фото © Imgur / cdogfly
"Моя 6-летняя сестра поругалась с папой. Вот что она нарисовала на своей доске", — amazingdanissocoolimon.
"Это произойдёт с тобой". Фото © Tumblr / amazingdanissocoolimon
"Это нарисовала моя дочь. Ей три года", — leldai2447.
Фото © Reddit / leldai2447
"Вот такой рисунок просунула мне под дверь 4-летняя дочь, пока я дремал", — GeorgeLCostanza251.
Фото © Reddit / GeorgeLCostanza251
"Мой герой. Человек, который меня вдохновляет, это... моя мама", — ImmaSlapDat.
Фото © Reddit / ImmaSlapDat
"Нарисуй 10 капель, падающих на зонтик", — Amanda Page.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Amanda Page
"Мама любит пить вино", — 8gxe.
Фото © Reddit / 8gxe
"Моей младшей сестре нужно попрактиковаться в рисовании свистков", — jessgro.
Фото © Reddit / jessgro
"Нашла свой детский рисунок... Немного озадачена, честно скажу", — briarbeauty.
Фото © Reddit / briarbeauty
"Вот что нарисовала моя дочь после первого дня в садике. Это её воспитательница", — Copernicat.
Фото © Reddit / Copernicat
Reddit / ImmaSlapDat, Copernicat