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19 декабря, 05:00

10 рисунков от детишек, глядя на которые у вас кровь в жилах застынет

Мы все помним те "гениальные" изображения мам, которые рисовали в детстве. Смешно... И страшно. Собрали 10 просто уморительных примеров творчества, которые точно поднимут вам настроение... Или испугают до чёртиков? Это уже как пойдёт.

"Моя двоюродная сестра Валери нянчится с ребёнком, который её не очень любит", — cdogfly.

"Валери, убирайся из моей жизни!" Фото © Imgur / cdogfly

"Валери, убирайся из моей жизни!" Фото © Imgur / cdogfly

"Моя 6-летняя сестра поругалась с папой. Вот что она нарисовала на своей доске", — amazingdanissocoolimon.

"Это произойдёт с тобой". Фото © Tumblr / amazingdanissocoolimon

"Это произойдёт с тобой". Фото © Tumblr / amazingdanissocoolimon

"Это нарисовала моя дочь. Ей три года", — leldai2447.

Фото © Reddit / leldai2447

Фото © Reddit / leldai2447

"Вот такой рисунок просунула мне под дверь 4-летняя дочь, пока я дремал", — GeorgeLCostanza251.

Фото © Reddit / GeorgeLCostanza251

Фото © Reddit / GeorgeLCostanza251

"Мой герой. Человек, который меня вдохновляет, это... моя мама", — ImmaSlapDat.

Фото © Reddit / ImmaSlapDat

Фото © Reddit / ImmaSlapDat

"Нарисуй 10 капель, падающих на зонтик", — Amanda Page.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Amanda Page

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Amanda Page

"Мама любит пить вино", — 8gxe.

Фото © Reddit / 8gxe

Фото © Reddit / 8gxe

"Моей младшей сестре нужно попрактиковаться в рисовании свистков", — jessgro.

Фото © Reddit / jessgro

Фото © Reddit / jessgro

"Нашла свой детский рисунок... Немного озадачена, честно скажу", — briarbeauty.

Фото © Reddit / briarbeauty

Фото © Reddit / briarbeauty

"Вот что нарисовала моя дочь после первого дня в садике. Это её воспитательница", — Copernicat.

Фото © Reddit / Copernicat

Фото © Reddit / Copernicat

Значение имени Ольга: Судьба, характер и любовная совместимость

Значение имени Ольга: Судьба, характер и любовная совместимость

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Reddit / ImmaSlapDat, Copernicat

Сергей Трофимов
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