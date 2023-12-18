Сколопендра и "ночной охотник": "Ростех" показал новую подборку артов с техникой ВС РФ в виде монстров

Госкорпорация "Ростех" представила военную технику в виде фантастических монстров. По задумке, комплекс "Искандер-М" — это ракетная сколопендра, а вертолёт Ми-28Н — летучая мышь.









К слову, это уже вторая серия необычной "животной" техники, опубликованная в телеграм-канале компании. Причём на этот раз героев для артов выбирали в ходе народного голосования, уже после над ними поработали дизайнеры. Так, помимо сколопендры и летучей мыши на фото также представлены волгатитан ("Торнадо-С"), краб-помощник (УБИМ), змей ("Изделие-305") и кит-локатор (А-50У).

"Мы творчески переосмыслили образцы военной техники, выпускаемой предприятиями "Ростеха", и превратили их в механизированных существ", — отметили в госкорпорации.

Примечательно, что началом нового героического эпоса с визуальными образами послужила работа наших бойцов и отечественного вооружения в зоне специальной военной операции. В компании обратили внимание, что репутация "оружия победы" у нашей техники совершенно оправданна, однако её образ практически не визуализирован.

"В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха мы взялись за эту работу, ведь почти 90% техники, участвующей в СВО, произведено предприятиями госкорпорации", — добавили в "Ростехе".