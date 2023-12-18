Роспотребнадзор оценил риск завоза смертельного вируса Нипах, вызывающего воспаление мозга Попова заявила, что в России нет рисков распространения вируса Нипах 18 декабря, 12:46 Рисков распространения вируса Нипах в России сейчас нет. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

России не угрожает смертельный вирус Нипах и маловероятно, что он сможет быстро распространиться даже в случае его завоза в страну из Индии. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день он не опасен для России, случаев его большого такого распространения массового нет. Все вспышки, которые вызваны вирусом Нипах, в основном в Азии, они ограничиваются десятками случаев", — поделилась она в эфире радио "Комсомольская правда".

Однако, по её словам, этот вирус представляет серьёзную опасность и нельзя его недооценивать. Попова заверила, что в России есть тест-система, которая сможет распознать Нипах, поэтому его легко обнаружат в случае появления. В Роспотребнадзоре не видят оснований рассматривать новый вирус в контексте возможной пандемии.

Напомним, в 2021 году в России разработали тест-систему для выявления опасного вируса Нипах. Инфекция вызывает воспаление мозга и тяжёлые респираторные заболевания. Сейчас от болезни нет лекарств и вакцины. Впервые о Нипах узнали в 1998 году. В конце июня 2021 года этот смертельно опасный для людей вирус обнаружили у летучих мышей в Индии. А ранее газета The Wall Street Journal сообщала о новой вспышке вируса Нипах в Индии. Недуг вызывает воспаление мозга и тяжёлые респираторные заболевания, пока от него нет вакцины, в 70% случаев он приводит к летальному исходу.

Авторы Татьяна Миссуми