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Опубликовано 18 декабря 2023, 21:33
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Белый дом сознался в двойных стандартах при оценке конфликтов в Газе и на Украине

Кирби: США видят разницу между жертвами в секторе Газа и на Украине

Власти Соединённых Штатов разделяют жертвы в палестино-израильском и российско-украинском конфликтах. Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Американский политик подчеркнул, что ЦАХАЛ не наносит удары по гражданским намеренно, в то время как Россия якобы использует такую тактику и тем самым роднит себя с ХАМАС.

"Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаём", — отметил Кирби.

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Кремль неоднократно заявлял, что ВС РФ не атакуют гражданские объекты на территории Украины. В прицел российских солдат попадает исключительно военная инфраструктура и солдаты ВСУ. Киевский же режим, напротив, не упускает возможности нанести мирному населению освобождённых территорий потери.

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Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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