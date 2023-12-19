Белый дом сознался в двойных стандартах при оценке конфликтов в Газе и на Украине

Власти Соединённых Штатов разделяют жертвы в палестино-израильском и российско-украинском конфликтах. Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Американский политик подчеркнул, что ЦАХАЛ не наносит удары по гражданским намеренно, в то время как Россия якобы использует такую тактику и тем самым роднит себя с ХАМАС.

"Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаём", — отметил Кирби.