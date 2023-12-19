Белый дом сознался в двойных стандартах при оценке конфликтов в Газе и на Украине
Кирби: США видят разницу между жертвами в секторе Газа и на Украине
Власти Соединённых Штатов разделяют жертвы в палестино-израильском и российско-украинском конфликтах. Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Американский политик подчеркнул, что ЦАХАЛ не наносит удары по гражданским намеренно, в то время как Россия якобы использует такую тактику и тем самым роднит себя с ХАМАС.
"Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаём", — отметил Кирби.
Кремль неоднократно заявлял, что ВС РФ не атакуют гражданские объекты на территории Украины. В прицел российских солдат попадает исключительно военная инфраструктура и солдаты ВСУ. Киевский же режим, напротив, не упускает возможности нанести мирному населению освобождённых территорий потери.
Flickr / The White House