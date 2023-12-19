"Лучший показатель": Товарооборот Подмосковья и Белоруссии в 2023 году превысит $10 млрд

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Белоруссию и обсудил с президентом республики Александром Лукашенко вопросы стратегического партнёрства в различных сферах. Об этом сообщил телеканал "360".

"Спасибо за приглашение и за ту предварительную работу, которую мы провели с вашей командой. <...> Для Подмосковья Белоруссия — один из самых крупных партнёров и по экспорту, и по импорту", — отметил российский губернатор.

Белорусский лидер, со своей стороны, указал на лидирующие позиции Московской области по социальному и экономическому развитию в России. По его словам, объём торговли республики и области за десять месяцев текущего года увеличился почти на четверть и превысил девять миллиардов долларов. Ожидается, что показатели за весь 2023 год превысят десять миллиардов — рекорд за всю историю сотрудничества.

Так, в нынешнем году Подмосковье закупило 430 тракторов Минского тракторного завода и 17 погрузчиков компании "Амкодор". Последняя намерена построить в Мытищах сервисный центр запчастей, земельный участок ей будет предоставлен без торгов. На Коломенском заводе в Московской области производят двигатели для БелАЗа, а на предприятии в Ногинске — топливные насосы для Минского моторного завода.

Подмосковье и Белоруссия сотрудничают по вопросам, связанным с бытовой техникой, продуктами питания, лекарствами, строительными материалами, сельским хозяйством, наукой и инновациями и другими. По словам Воробьёва, в области имеется 69 индустриальных парков, пять особых экономических зон, три международных аэропорта.

"Белорусские компании могут себя у нас найти. Мы можем реализовывать проекты в машиностроении, перерабатывающей промышленности, изготовлении и более глубокой переработке сырья", — сказал губернатор.