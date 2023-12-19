В новых регионах России появятся коворкинги и центры досуга

Сразу 20 соцпроектов признаны победителями в финале акселератора клуба "Эльбрус" платформы "Россия — страна возможностей". Среди лидеров и проекты для новых российских регионов, посвящённые развитию общественных пространств. Об этом сообщило ИА RuNews24.

Активные россияне с помощью этой программы имеют возможность внедрить в жизнь свои социальные или бизнес-идеи. В нынешнем году в конкурсе насчитывалось 250 участников. Отбор инициатив проходил с конца сентября: авторы выполняли еженедельные задания и запускали пилотные версии проектов.

Одна из победительниц — Анастасия Кондратенко, представляющая "Энергосбыт Донецк", — выступила с инициативой открытия коворкинга на базе центра обслуживания клиентов своей компании. А Юлия Цыгольник ("Энергосбыт Луганск") позаботилась о культурно-образовательной составляющей и предложила организовать в офисах обслуживания энергетиков общественное пространство под названием "ЦОК — центр социального притяжения". Оба проекта в скором времени начнут реализовываться при поддержке гарантирующих поставщиков. Такие площадки будут особенно востребованы в отдалённых населённых пунктах.

Евгения Давыденкова, представляющая "Атомэнергосбыт", подумала о том, чтобы жители городов и посёлков в новых регионах имели доступ к интернету и привычным россиянам цифровым сервисам. Её проект посвящён оснащению общественных пространств точками Wi-Fi и будет реализовываться по мере развития инфраструктуры.

"Мы провели анализ рынка, проанализировали интересы жителей регионов и таким образом сформировалась необходимость именно в таком проекте — установке точек доступа Wi-Fi, чтобы люди могли в общественных местах пользоваться интернетом. Будем начинать с центров обслуживания "Энергосбытов", — рассказала победительница.