10 котиков обожают подставлять животик, и вы точно захотите почесать этих пушистиков

"Хочется просто утонуть в этом мохнатом животике", — Zerinda.

Фото © Reddit / Zerinda

Фото © Reddit / tapdancekills

"Он жил на моём заднем крыльце с бродягой. Посмотрите, в кого он превратился!" — ShivsButtBot.

Фото © Reddit / ShivsButtBot

"Мы сделали подушку из её самой смешной фотки... Теперь у нас есть новая самая смешная фотка", — halloumi-hallouyu.

Фото © Reddit / halloumi-hallouyu

"Разрешите представить моего милого мальчика Мипа (он же Мистер Титтис). Кажется, более великолепного животика просто не существует", — Hefty-Blueberry6580.

Фото © Reddit / Hefty-Blueberry6580

"Встречайте моего кота с его розовеньким животиком", — RuchaMucha.

Фото © Reddit / RuchaMucha

"На прошлой неделе я взял очень застенчивого котика из приюта, чтобы он помог исцелить моё разбитое сердце после смерти двух стареньких питомцев. Он только что впервые показал мне свой животик", — Kirkeee.

Фото © Reddit / Kirkeee

"Я просто хотел показать миру самое ценное, что есть в моём мире. Кошечка Саншайн делает это каждый раз, когда хочет, чтобы ей почесали животик", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Чьи-нибудь коты ещё любят, когда им чешут животик? Кажется, большинство кошек выцарапают вам глаза, если попытаетесь. Но моему Перри это нравится!" — anxietystrings.

Фото © Reddit / anxietystrings