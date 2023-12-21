10 котиков обожают подставлять животик, и вы точно захотите почесать этих пушистиков
Считается, что коты ну ни под каким предлогом не будут подставлять свой животик никому, даже любимому хозяину. С уверенностью заявляем — миф! Собрали 10 очаровательных фото с доверчивыми усатыми, которые это доказывают.
"Хочется просто утонуть в этом мохнатом животике", — Zerinda.
Фото © Reddit / Zerinda
"Это ловушка!" — tapdancekills.
Фото © Reddit / tapdancekills
"Он жил на моём заднем крыльце с бродягой. Посмотрите, в кого он превратился!" — ShivsButtBot.
Фото © Reddit / ShivsButtBot
"Мы сделали подушку из её самой смешной фотки... Теперь у нас есть новая самая смешная фотка", — halloumi-hallouyu.
Фото © Reddit / halloumi-hallouyu
"Разрешите представить моего милого мальчика Мипа (он же Мистер Титтис). Кажется, более великолепного животика просто не существует", — Hefty-Blueberry6580.
Фото © Reddit / Hefty-Blueberry6580
"Встречайте моего кота с его розовеньким животиком", — RuchaMucha.
Фото © Reddit / RuchaMucha
"На прошлой неделе я взял очень застенчивого котика из приюта, чтобы он помог исцелить моё разбитое сердце после смерти двух стареньких питомцев. Он только что впервые показал мне свой животик", — Kirkeee.
Фото © Reddit / Kirkeee
"Я просто хотел показать миру самое ценное, что есть в моём мире. Кошечка Саншайн делает это каждый раз, когда хочет, чтобы ей почесали животик", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Чьи-нибудь коты ещё любят, когда им чешут животик? Кажется, большинство кошек выцарапают вам глаза, если попытаетесь. Но моему Перри это нравится!" — anxietystrings.
Фото © Reddit / anxietystrings
"Лучший животик", — icant-chooseone.
Фото © Reddit / icant-chooseone
Reddit / icant-chooseone / halloumi-hallouyu