Лайф узнал причину смерти 14-летнего боксёра на соревнованиях в Первоуральске

Причиной смерти 14-летнего боксёра во время соревнований в Первоуральске Свердловской области стала закрытая черепно-мозговая травма, узнал SHOT . По данным источника, у юного спортсмена были повреждены оболочка мозга и мягкие ткани черепа.

Мальчик во время поединка пропустил несколько акцентированных ударов, в том числе и в область печени. Именно после этого парень стал терять сознание и заваливаться на канаты. Очевидцы полагали, что проблема связана с внутренними органами. Однако, по данным телеграм-канала, судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате ЗЧМТ.