Лайф узнал причину смерти 14-летнего боксёра на соревнованиях в Первоуральске
Причиной смерти 14-летнего боксёра в Первоуральске стала черепно-мозговая травма
Причиной смерти 14-летнего боксёра во время соревнований в Первоуральске Свердловской области стала закрытая черепно-мозговая травма, узнал SHOT. По данным источника, у юного спортсмена были повреждены оболочка мозга и мягкие ткани черепа.
Мальчик во время поединка пропустил несколько акцентированных ударов, в том числе и в область печени. Именно после этого парень стал терять сознание и заваливаться на канаты. Очевидцы полагали, что проблема связана с внутренними органами. Однако, по данным телеграм-канала, судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате ЗЧМТ.
Напомним, что подростку стало плохо, когда соперник во время боя попал ему в область головы, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. При этом скорая не смогла быстро проехать к умирающему 14-летнему спортсмену из-за того, что ей просто не открывали шлагбаум. Сейчас следователи проверяют эту информацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
SHOT