Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 07:28
4461

Лайф узнал причину смерти 14-летнего боксёра на соревнованиях в Первоуральске

Причиной смерти 14-летнего боксёра в Первоуральске стала черепно-мозговая травма

Причиной смерти 14-летнего боксёра во время соревнований в Первоуральске Свердловской области стала закрытая черепно-мозговая травма, узнал SHOT. По данным источника, у юного спортсмена были повреждены оболочка мозга и мягкие ткани черепа.

Мальчик во время поединка пропустил несколько акцентированных ударов, в том числе и в область печени. Именно после этого парень стал терять сознание и заваливаться на канаты. Очевидцы полагали, что проблема связана с внутренними органами. Однако, по данным телеграм-канала, судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате ЗЧМТ.

Опубликовано видео боя в Первоуральске, во время которого умер 14-летний боксёр

Опубликовано видео боя в Первоуральске, во время которого умер 14-летний боксёр

Напомним, что подростку стало плохо, когда соперник во время боя попал ему в область головы, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. При этом скорая не смогла быстро проехать к умирающему 14-летнему спортсмену из-за того, что ей просто не открывали шлагбаум. Сейчас следователи проверяют эту информацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Спорт
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров