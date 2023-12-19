Россиян призвали готовиться к исчезновению дешёвого импортного вина
Simple Group: Из России к 2025 году исчезнет импортное вино дешевле 700 рублей
Из российских магазинов может пропасть импортное вино дешевле 700 рублей. Об этом сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин предупредил в беседе с РБК.
По его словам, всё дело в повышении ставки таможенных пошлин и акцизов на напитки — с 1 августа размер пошлины увеличился более чем на 8% и достиг 20%. При этом больше всего изменения сказались на категории импортных вин стоимостью до пяти евро (около 500 рублей). К тому же влияние на цены оказывают и другие факторы, в том числе инфляция, цены на упаковку, транспортировка и электроэнергия.
Поэтому не исключено, что рано или поздно целая категория вин в России "просто умрёт". А вот найти им достойную замену по недорогой цене можно будет только в Южной Африке, считает эксперт. Так, ожидается, что зарубежные напитки начнут постепенно исчезать уже после новогодних праздников, а продлится "процесс умирания" вплоть до 2025 года.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, сколько должно стоить хорошее российское вино. Оказывается, что минимальная стоимость начинается всего от 350 рублей за бутылку. А для напитков с пузырьками ценник стартует от 400 рублей. При этом на цену влияют несколько факторов, в том числе валютный курс и ключевая ставка.
LIFE / Владимир Суворов