Россиян призвали готовиться к исчезновению дешёвого импортного вина

Из российских магазинов может пропасть импортное вино дешевле 700 рублей. Об этом сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин предупредил в беседе с РБК.

По его словам, всё дело в повышении ставки таможенных пошлин и акцизов на напитки — с 1 августа размер пошлины увеличился более чем на 8% и достиг 20%. При этом больше всего изменения сказались на категории импортных вин стоимостью до пяти евро (около 500 рублей). К тому же влияние на цены оказывают и другие факторы, в том числе инфляция, цены на упаковку, транспортировка и электроэнергия.

Поэтому не исключено, что рано или поздно целая категория вин в России "просто умрёт". А вот найти им достойную замену по недорогой цене можно будет только в Южной Африке, считает эксперт. Так, ожидается, что зарубежные напитки начнут постепенно исчезать уже после новогодних праздников, а продлится "процесс умирания" вплоть до 2025 года.