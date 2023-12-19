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19 декабря, 12:24

Трусова выпустила песню "Я не кукла" с подругами-фигуристками Самоделкиной и Лёвушкиной

Фигуристка Трусова представила музыкальный трек "Я не кукла"

<p>Российская фигуристка Александра Трусова. Обложка © Getty Images / David Ramos</p>

Российская фигуристка Александра Трусова. Обложка © Getty Images / David Ramos

Российская фигуристка Александра Трусова представила музыкальный трек "Я не кукла", который она исполнила вместе с подругами и коллегами по цеху Софьей Самоделкиной и Марией Лёвушкиной. Соответствующая публикация сделана в телеграм-канале спортсменки.

Трек Александры Трусовой, Софьи Самоделкиной и Марии Лёвушкиной "Я не кукла". Видео © YouTube / Александр Трусова — тема

"С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню! Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее! Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания",  говорит в посте Трусова.

"Запиши правила игры

И играй только по своим. Потеряй, если не твои.

Не нужны условные кавычки.

Я не кукла, я не кукла — не играй с огнём", — поют фигуристки.

Напомним, Трусова начала музыкальную карьеру ещё в июне, презентовав музыкальный клип "Два крыла". А на днях Александра рассказала о том, что начала ремонт в своей квартире. Этот этап своей жизни она назвала интересным и новым.

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Юрий Лысенко
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