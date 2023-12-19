Путин: Россия сделала всё, чтобы выстроить нормальные отношения с Украиной 19 декабря, 12:00 Фото © Kremlin.ru

Россия на протяжении десятилетий делала всё, чтобы выстроить нормальные отношения с Украиной. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Мы делали всё на протяжении десятилетий, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Мы всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что Украина — братский народ. Но противник вёл себя по-другому", — отметил российский лидер.

Путин отметил, что Россия со своей стороны в политическом плане сделала упор на юго-восток Украины, где находились исторически российские регионы.

"Там проживают русские люди фактически, чтобы у них там ни стояло в паспорте", — заключил президент.

Авторы Марина Калегина