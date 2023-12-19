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Путин: Россия сделала всё, чтобы выстроить нормальные отношения с Украиной

19 декабря, 12:00
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72994/photos/73993" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Россия на протяжении десятилетий делала всё, чтобы выстроить нормальные отношения с Украиной. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Мы делали всё на протяжении десятилетий, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Мы всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что Украина — братский народ. Но противник вёл себя по-другому", отметил российский лидер.

Путин отметил, что Россия со своей стороны в политическом плане сделала упор на юго-восток Украины, где находились исторически российские регионы.

"Там проживают русские люди фактически, чтобы у них там ни стояло в паспорте", заключил президент.

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Напомним, что ранее в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является трагедией и похож на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что в основе своей русские и украинцы — один народ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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