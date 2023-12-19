Политолог Мартынов назвал Путина знаменем борьбы с Западом

Политолог и международный эксперт Алексей Мартынов в новом выпуске шоу "Дайте сказать" назвал президента России Владимира Путина знаменем борьбы с Западом.

Политолог и международный эксперт Алексеей Мартынов — о выборах президента РФ. Видео © VK / Дайте сказать!

Эксперт отметил, что характер этого противостояния носит принципиально экзистенциальное значение. При этом он подчеркнул, что это борьба не России с Западом, а принципиального взгляда на будущее, за поколения, за то, как сохранятся традиция, вера и мировоззрение.

"И в этом смысле президент России Владимир Путин — один из лидеров этой борьбы, если не его знамя. При том, не потому, что он его поднял и пошел вперёд, и не потому, что за Путиным стоит подавляющее большинство граждан нашей страны", — подчеркнул политолог.

По его словам, коллективный Запад в беспардонной, хамской и циничной манере давления на Россию сам выстроил эту линию атаки, хотя можно было действовать совсем иначе и избежать мирового противостояние в такой жёсткой форме.

"Весь мир совершенно точно смотрит на Путина с надеждой, и на Россию. Что мир может измениться, быть справедливым и менее людоедским: когда у вас есть исключительный миллиард, а остальные семь — это биомасса, ресурс, который должен обеспечить существование вот этого золотого миллиарда. Ну, это же вообще нацистская философия", — указал Мартынов.

К слову, международный эксперт напомнил, что нацизм, как антисемитизм и русофобия — сугубо европейское изобретение.

"Это всё европейские рефлексии. И, к огромному сожалению, мы сейчас живём в то время, когда вот эти глубинные, мрачные, дремучие энергии европейские поднимаются опять наверх, на поверхность...", — добавил политолог.

В выпуске шоу "Дайте сказать" эксперт также назвал демагогией угрозы Запада не признать результаты президентских выборов в России в 2024 году. Он сравнил гипотетическое непризнание итогов голосования 150 миллионов россиян с отказом верить в очевидные факты вроде восхода Солнца.