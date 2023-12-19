Политолог: Не признать итоги выборов в России — это спорить с восходом солнца

Рассуждения Запада о том, признает ли он результаты президентских выборов в России в 2024 году, являются демагогией и лишены всякого смысла. В этом уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. В новом выпуске шоу "Дайте сказать" он сравнил гипотетическое непризнание итогов голосования 150 миллионов россиян с отказом верить в очевидные факты вроде восхода солнца.

"Говорить о том, что вы можете признать или не признать демократические, открытые, легитимные выборы в самой большой стране в мире, в самой богатой стране в мире, в одной из самых влиятельных стран в мире, — это невозможно, понимаете? Это даже не демагогия. Это как, знаете, вот я признаю, что солнце взошло, или не признаю? А давайте мы не признаем, что наступил день, что до сих пор ночь, и будем все ходить с закрытыми глазами и изображать, что у нас ночь и мы ничего не видим", — рассуждает гость нашей студии.