Политолог Мартынов: Выборы дарят возможность поучаствовать в судьбе страны

Нет сомнений, что президентские выборы 2024 года в России пройдут спокойно и хорошо. Таким мнением поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать" директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, общественная значимость выборов в нашей стране растёт вместе с интересом граждан к процессу голосования. Эту тенденцию подтверждают и результаты свежих опросов ВЦИОМа: ходить на выборы стало модно.

Выборы дарят возможность поучаствовать в судьбе страны. Видео © LIFE

"Участие в выборах — это участие в определении вектора развития нашей страны, независимо от того, какой уровень выборов — местные, городские, региональные, общероссийские. Будь то выборы Государственной думы или президента, выборы, совершенно точно, — это соучастие в определении вектора развития страны. Сегодняшний вектор заложен ещё в 2018 году, и события последних лет совершенно чётко демонстрируют, куда мы идём и где наша цель. Цель наша — победа в этом экзистенциальном противостоянии с Коллективным Западом", — объясняет гость нашей студии.

Мартынов добавил, что сомнений в том, кто должен быть Верховным главнокомандующим и кто должен подвести нашу страну к победе, практически ни у кого нет. В этом смысле нас едва ли на этих выборах ждёт какая-то особая интрига. Дело, по словам политолога, совсем в другом: участие в выборах 2024 года — это вклад гражданина в эту будущую победу, возможность присвоить её себе.