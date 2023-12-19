Диетолог рассказала о самом полезном способе приготовления яиц

Яйца лучше отваривать, так как жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий, рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова радио Sputnik. По её словам, в процессе приготовления также не стоит злоупотреблять солью и специями.

"Можно варить яйца всмятку, в мешочек или делать пашот. Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья. Если вы всё-таки предпочитаете яичницу, то готовьте её на минимальном огне без добавления масла, на антипригарной сковороде", — посоветовала Александра Разарёнова.

Таким образом, желток не подвергается агрессивному воздействию высоких температур и не нарушается структура белка. Диетолог отметила, что желток обязательно должен быть прогрет. Также следует избегать добавления большого количества соли или пряностей при приготовлении яиц, сказала Разарёнова.

А вот цвет желтка зависит от питания кур. Например, если курица ела разнообразно, желток будет иметь яркий оранжевый цвет. А если пернатые были исключительно на зерновом откорме, то он будет бледнее.