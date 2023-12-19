Диетолог рассказала о самом полезном способе приготовления яиц
Диетолог Разарёнова: Яичницу следует готовить на минимальном огне
Яйца лучше отваривать, так как жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий, рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова радио Sputnik. По её словам, в процессе приготовления также не стоит злоупотреблять солью и специями.
"Можно варить яйца всмятку, в мешочек или делать пашот. Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья. Если вы всё-таки предпочитаете яичницу, то готовьте её на минимальном огне без добавления масла, на антипригарной сковороде", — посоветовала Александра Разарёнова.
Таким образом, желток не подвергается агрессивному воздействию высоких температур и не нарушается структура белка. Диетолог отметила, что желток обязательно должен быть прогрет. Также следует избегать добавления большого количества соли или пряностей при приготовлении яиц, сказала Разарёнова.
А вот цвет желтка зависит от питания кур. Например, если курица ела разнообразно, желток будет иметь яркий оранжевый цвет. А если пернатые были исключительно на зерновом откорме, то он будет бледнее.
Процесс приготовления тоже влияет на цвет. По словам диетолога, если желток приобретает серый или зеленоватый цвет, это может быть следствием перехода в него сульфидов из белка при высокой температуре. Также, когда яйцо переварено, желток может окраситься в зеленоватый цвет из-за химической реакции с содержащимся в белке железом. Для здоровья это не опасно, но может влиять на вкус.
А ранее Лайф рассказывал, что на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз.
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