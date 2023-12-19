В столичном регионе почти на треть подорожали помидоры

В Москве и области наблюдается подорожание ещё одного крайне востребованного среди россиян продукта — помидоров. Как пишет "SHOT Проверка", ценник на овощ в среднем вырос на 32%. По словам управляющего партнёра Agro & Food Communications Ильи Березнюка, причина кроется не только в сезонности.

"Это связано как с ослаблением рубля, так и просто с издержками производителей, поскольку сейчас основная масса томатов — это тепличные овощи. В этом году есть рост на издержки — это логистика, привязка к курсовым разницам, так как многие используют импортные семена для выращивания томатов, рост тарифов на горючее и электроэнергию, потому что теплицы требуют достаточного потребления тепла", — пояснил он.

Кроме того, указал эксперт, сейчас на рынок поступают сезонные томаты из других стран, что накладывает курсовую разницу. Березнюк отметил, что в этом году рост более значительный, чем обычно.