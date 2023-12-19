В столичном регионе почти на треть подорожали помидоры
"SHOT Проверка": Помидоры в Москве и области подорожали в среднем на 32%
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В Москве и области наблюдается подорожание ещё одного крайне востребованного среди россиян продукта — помидоров. Как пишет "SHOT Проверка", ценник на овощ в среднем вырос на 32%. По словам управляющего партнёра Agro & Food Communications Ильи Березнюка, причина кроется не только в сезонности.
"Это связано как с ослаблением рубля, так и просто с издержками производителей, поскольку сейчас основная масса томатов — это тепличные овощи. В этом году есть рост на издержки — это логистика, привязка к курсовым разницам, так как многие используют импортные семена для выращивания томатов, рост тарифов на горючее и электроэнергию, потому что теплицы требуют достаточного потребления тепла", — пояснил он.
Кроме того, указал эксперт, сейчас на рынок поступают сезонные томаты из других стран, что накладывает курсовую разницу. Березнюк отметил, что в этом году рост более значительный, чем обычно.
Тем временем власти решают проблему подорожания яиц. В ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин извинился за скачок цен и пообещал решить проблему. По его словам, причиной является увеличение спроса, тогда как объём производства остался прежним. Уже 15 декабря Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз.