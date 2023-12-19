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На Украине заявили о всеобщем "шоке и отчаянии" из-за ситуации на фронте

Экс-депутат Рады Лапин: Украинцы в отчаянии из-за краха надежд на победу ВСУ

19 декабря, 14:42
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Фото © freepik

Украинские граждане находятся в отчаянии, поскольку надежды на победу ВСУ окончательно рухнули. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин. Он назвал жителей страны жертвами обмана со стороны киевского режима, который через медиа внушал населению "эйфорию быстрых побед", а на деле оказалось, что успехов на фронте не предвидится, помощь Запада буксует, антироссийские санкции не работают, а за рубежом растёт усталость от украинской проблематики.

"После того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние", — заявил Лапин в интервью YouTube-каналу "Сейчас".

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К слову, даже власти Украины уже не верят в свою победу над Россией. Как заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, киевский режим окончательно потерял всякую надежду, в том числе и на успешную оборону, усилением они теперь даже не занимаются. Глава СНБО Украины тоже признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд властей, военных и простых граждан. По словам Алексея Данилова, старые методички НАТО по ведению войны уже не работают — и их нужно "отправить обратно в архивы".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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