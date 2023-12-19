Статью о смерти 14-летнего боксёра на соревнованиях на Урале могут ужесточить
Юрист Цыганов объяснил, почему статью о смерти юного боксёра могут ужесточить
Действующим российским законодательством не предусмотрена ответственность спортивных секций и кружков по проведению медосмотров. При этом люди, желающие участвовать в соревнованиях или посещать занятия спортом, по закону должны проходить медицинское обследование минимум один раз в год. Об этом рассказал адвокат Алексей Цыганов, комментируя трагическую смерть 14-летнего боксёра во время соревнований на Урале.
"Законом не возложена обязанность на спортивные учреждения по проведению медицинских осмотров. Однако они обязаны не допускать к посещению и соревнованиям лиц, не представивших соответствующие медицинские документы", — объяснил Цыганов в беседе с "Вечерней Москвой".
Юрист добавил, что при расследовании гибели подростка-боксёра следствию нужно будет установить виновных в случившемся. В зависимости от того, чья вина в трагедии будет доказана, дело может быть переквалифицировано с "Причинения смерти по неосторожности" на более тяжкую статью "Халатность".
Напомним, что подростку стало плохо, когда соперник во время боя попал ему в область головы, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. При этом скорая не смогла быстро проехать к умирающему 14-летнему спортсмену из-за того, что ей просто не открывали шлагбаум. Сейчас следователи проверяют эту информацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
t.me / Ural Mash