Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 16:56

Статью о смерти 14-летнего боксёра на соревнованиях на Урале могут ужесточить

Юрист Цыганов объяснил, почему статью о смерти юного боксёра могут ужесточить

Действующим российским законодательством не предусмотрена ответственность спортивных секций и кружков по проведению медосмотров. При этом люди, желающие участвовать в соревнованиях или посещать занятия спортом, по закону должны проходить медицинское обследование минимум один раз в год. Об этом рассказал адвокат Алексей Цыганов, комментируя трагическую смерть 14-летнего боксёра во время соревнований на Урале.

"Законом не возложена обязанность на спортивные учреждения по проведению медицинских осмотров. Однако они обязаны не допускать к посещению и соревнованиям лиц, не представивших соответствующие медицинские документы", объяснил Цыганов в беседе с "Вечерней Москвой".

Юрист добавил, что при расследовании гибели подростка-боксёра следствию нужно будет установить виновных в случившемся. В зависимости от того, чья вина в трагедии будет доказана, дело может быть переквалифицировано с "Причинения смерти по неосторожности" на более тяжкую статью "Халатность".

Директор уральского центра расплакалась, вспоминая об умершем 14-летнем боксёре

Директор уральского центра расплакалась, вспоминая об умершем 14-летнем боксёре

Напомним, что подростку стало плохо, когда соперник во время боя попал ему в область головы, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. При этом скорая не смогла быстро проехать к умирающему 14-летнему спортсмену из-за того, что ей просто не открывали шлагбаум. Сейчас следователи проверяют эту информацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Обложка ©

t.me / Ural Mash

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Законы
  • Происшествия
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров