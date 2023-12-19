Статью о смерти 14-летнего боксёра на соревнованиях на Урале могут ужесточить

Действующим российским законодательством не предусмотрена ответственность спортивных секций и кружков по проведению медосмотров. При этом люди, желающие участвовать в соревнованиях или посещать занятия спортом, по закону должны проходить медицинское обследование минимум один раз в год. Об этом рассказал адвокат Алексей Цыганов, комментируя трагическую смерть 14-летнего боксёра во время соревнований на Урале.

"Законом не возложена обязанность на спортивные учреждения по проведению медицинских осмотров. Однако они обязаны не допускать к посещению и соревнованиям лиц, не представивших соответствующие медицинские документы", — объяснил Цыганов в беседе с "Вечерней Москвой".