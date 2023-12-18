Директор уральского центра расплакалась, вспоминая об умершем 14-летнем боксёре
В Первоуральске подросток умер во время соревнований по боксу. Фото © T.me / Ural Mash
В Первоуральске директор центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ) Анастасия Евдокимова не смогла сдержать слёз, рассказывая о 14-летнем подопечном из секции бокса, который умер прямо во время соревнований. С руководителем побеседовало издание Ura.ru.
"Подросток получил несколько ударов в третьем раунде, от которых потерял сознание. Судья незамедлительно остановил бой. К нему сразу же подбежала медсестра, которая стала оказывать помощь. Также вызвали бригаду скорой помощи, врачи приехали через семь минут", — уточнила Евдокимова.
У неё нет претензий к работе медиков. Также она добавила, что это первый подобный случай в её центре. Директор заверила, что перед состязаниями всегда проверяются перчатки и другая амуниция участников и наличие у них медсправок, что и было сделано.
Напомним, в Первоуральске 14-летний боксёр скончался прямо во время чемпионата 17 декабря. По предварительной информации, соперник сильно ударил его в область печени, после чего подросток упал и больше не встал. До соревнования спортсмен предоставил все необходимые медицинские справки. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В Сети появилось видео смертельного поединка.