Директор уральского центра расплакалась, вспоминая об умершем 14-летнем боксёре

В Первоуральске директор центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ) Анастасия Евдокимова не смогла сдержать слёз, рассказывая о 14-летнем подопечном из секции бокса, который умер прямо во время соревнований. С руководителем побеседовало издание Ura.ru.

"Подросток получил несколько ударов в третьем раунде, от которых потерял сознание. Судья незамедлительно остановил бой. К нему сразу же подбежала медсестра, которая стала оказывать помощь. Также вызвали бригаду скорой помощи, врачи приехали через семь минут", — уточнила Евдокимова.

У неё нет претензий к работе медиков. Также она добавила, что это первый подобный случай в её центре. Директор заверила, что перед состязаниями всегда проверяются перчатки и другая амуниция участников и наличие у них медсправок, что и было сделано.