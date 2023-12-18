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Директор уральского центра расплакалась, вспоминая об умершем 14-летнем боксёре

18 декабря, 15:43
<p>В Первоуральске подросток умер во время соревнований по боксу. Фото © T.me / <a href="https://t.me/url_mash/6346" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ural Mash</a></p>

В Первоуральске подросток умер во время соревнований по боксу. Фото © T.me / Ural Mash

В Первоуральске директор центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ) Анастасия Евдокимова не смогла сдержать слёз, рассказывая о 14-летнем подопечном из секции бокса, который умер прямо во время соревнований. С руководителем побеседовало издание Ura.ru.

"Подросток получил несколько ударов в третьем раунде, от которых потерял сознание. Судья незамедлительно остановил бой. К нему сразу же подбежала медсестра, которая стала оказывать помощь. Также вызвали бригаду скорой помощи, врачи приехали через семь минут", — уточнила Евдокимова.

У неё нет претензий к работе медиков. Также она добавила, что это первый подобный случай в её центре. Директор заверила, что перед состязаниями всегда проверяются перчатки и другая амуниция участников и наличие у них медсправок, что и было сделано.

Скорая не смогла проехать к умирающему 14-летнему боксёру в Первоуральске

Скорая не смогла проехать к умирающему 14-летнему боксёру в Первоуральске

Напомним, в Первоуральске 14-летний боксёр скончался прямо во время чемпионата 17 декабря. По предварительной информации, соперник сильно ударил его в область печени, после чего подросток упал и больше не встал. До соревнования спортсмен предоставил все необходимые медицинские справки. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В Сети появилось видео смертельного поединка.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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