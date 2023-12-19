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19 декабря, 18:15

Прощание с погибшим 14-летним боксёром пройдёт в Первоуральске 21 декабря

Прощание с погибшим на соревнованиях по боксу в Первоуральске юношей-спортсменом состоится 21 декабря. Об этом пишет Федерация бокса Свердловской области.

"Прощание состоится 21 декабря в Первоуральске", рассказали в федерации.

Для всех желающих будет организован автобус от школы № 32, где учился мальчик. Также руководство федерации встретилось с мамой погибшего боксёра и пообещало оказать ей всю необходимую помощь.

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Напомним, что подростку стало плохо, когда соперник во время боя попал ему в область головы, после чего мальчик отошёл к краю ринга, упал и больше не вставал. При этом скорая не смогла быстро проехать к умирающему 14-летнему спортсмену из-за того, что ей просто не открывали шлагбаум. Сейчас следователи проверяют эту информацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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t.me / Ural Mash

Юрий Лысенко
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