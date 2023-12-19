Прощание с погибшим 14-летним боксёром пройдёт в Первоуральске 21 декабря

Прощание с погибшим на соревнованиях по боксу в Первоуральске юношей-спортсменом состоится 21 декабря. Об этом пишет Федерация бокса Свердловской области.

Для всех желающих будет организован автобус от школы № 32, где учился мальчик. Также руководство федерации встретилось с мамой погибшего боксёра и пообещало оказать ей всю необходимую помощь.