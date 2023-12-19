В Европе увидели вред от вступления Украины в ЕС

Присоединение Украины к Евросоюзу приведёт к ослаблению остальных стран – членов объединения, так как львиная доля финансирования будет перераспределена в Киев. Такое заявление в эфире радиостанции France Inter сделал президент правой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделля.

"Я не поддерживаю идею вступления Украины в Европейский союз. Украина является сельскохозяйственной державой, и её вступление в Европейский союз сделало бы её главным получателем субсидий, что значительно ослабило бы сельскохозяйственный суверенитет Франции", — отметил политик.

Барделля подчеркнул, что аналогичным образом он смотрит на любые попытки Брюсселя расширить свои владения. Включение в состав блока, например, Молдавии или Балкан тоже приведёт к ужесточению экономической конкуренции внутри ЕС, заключил глава политсилы.