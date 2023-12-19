ЦСКА во второй раз в сезоне проиграл московскому "Динамо"
"Динамо" обыграло ЦСКА в московском дерби, прошедшем в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Шайбами в составе победителей отметились Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37) и Артём Ильенко (37). Единственный гол армейцев на счету Кирилла Долженкова (26).
Это вторая победа "Динамо" над ЦСКА в нынешнем сезоне. Первый матч завершился с аналогичным счётом 4:1.
Бело-голубые набрали 58 очков в 41 матче и идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает шестое место с 46 очками в 40 играх.
Ранее Лайф рассказывал, что Александр Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ. На данный момент капитан "Вашингтона" провёл в лиге уже 13 игр без заброшенных шайб.
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