ЦСКА во второй раз в сезоне проиграл московскому "Динамо"

"Динамо" обыграло ЦСКА в московском дерби, прошедшем в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Шайбами в составе победителей отметились Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37) и Артём Ильенко (37). Единственный гол армейцев на счету Кирилла Долженкова (26).

Это вторая победа "Динамо" над ЦСКА в нынешнем сезоне. Первый матч завершился с аналогичным счётом 4:1.

Бело-голубые набрали 58 очков в 41 матче и идут вторыми в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает шестое место с 46 очками в 40 играх.