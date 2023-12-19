"Манчестер Сити" стал соперником "Флуминенсе" в финале клубного ЧМ

Вторым финалистом клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Саудовской Аравии, стал "Манчестер Сити". В полуфинале английский клуб победил японский "Урава Ред Даймондс" со счётом 3:0.

Забитыми мячами отметились Матео Ковачич (50-я минута) и Бернарду Силва (59-я). Ещё один мяч был забит благодаря автоголу игрока "Уравы" Мариуса Хейботена в компенсированное к первому тайму время.

В финале "Ман Сити" встретится с бразильским "Флуминенсе", который накануне победил египетский "Аль-Ахли". Решающий поединок состоится 22 декабря.