"Манчестер Сити" стал соперником "Флуминенсе" в финале клубного ЧМ
Вторым финалистом клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Саудовской Аравии, стал "Манчестер Сити". В полуфинале английский клуб победил японский "Урава Ред Даймондс" со счётом 3:0.
Забитыми мячами отметились Матео Ковачич (50-я минута) и Бернарду Силва (59-я). Ещё один мяч был забит благодаря автоголу игрока "Уравы" Мариуса Хейботена в компенсированное к первому тайму время.
В финале "Ман Сити" встретится с бразильским "Флуминенсе", который накануне победил египетский "Аль-Ахли". Решающий поединок состоится 22 декабря.
Действующим победителем клубного ЧМ является мадридский "Реал", который брал трофей в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2023 годах. С 2025-го турнир будет проводиться в новом формате, в нём будут участвовать 32 клуба.
X / Manchester City