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19 декабря, 20:20

"Манчестер Сити" стал соперником "Флуминенсе" в финале клубного ЧМ

Вторым финалистом клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Саудовской Аравии, стал "Манчестер Сити". В полуфинале английский клуб победил японский "Урава Ред Даймондс" со счётом 3:0.

Забитыми мячами отметились Матео Ковачич (50-я минута) и Бернарду Силва (59-я). Ещё один мяч был забит благодаря автоголу игрока "Уравы" Мариуса Хейботена в компенсированное к первому тайму время.

В финале "Ман Сити" встретится с бразильским "Флуминенсе", который накануне победил египетский "Аль-Ахли". Решающий поединок состоится 22 декабря.

Стали известны результаты жеребьёвки в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Действующим победителем клубного ЧМ является мадридский "Реал", который брал трофей в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2023 годах. С 2025-го турнир будет проводиться в новом формате, в нём будут участвовать 32 клуба.

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X / Manchester City

Артур Лапсаков
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