Во Львове священник освятил открывшийся McDonald's

Открытие нового ресторана McDonald's во Львове прошло с присутствием священника. Религиозный деятель освятил помещение и сотрудников филиала американской сети быстрого питания. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua".

На снимке с места события видно, как поп взмахивает кропилом над персоналом кафе. Стоящие напротив него повара и кассиры крестятся в ответ.