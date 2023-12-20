Во Львове священник освятил открывшийся McDonald's
Священник освятил открывшийся во Львове ресторан McDonald's. Обложка © t.me / Политика страны
Открытие нового ресторана McDonald's во Львове прошло с присутствием священника. Религиозный деятель освятил помещение и сотрудников филиала американской сети быстрого питания. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua".
На снимке с места события видно, как поп взмахивает кропилом над персоналом кафе. Стоящие напротив него повара и кассиры крестятся в ответ.
"Священник какой церкви проводил освящение, не сообщается", — сыронизировали в издании.
В сентябре этого года один из ресторанов McDonald's в Киеве стал местом неформальных переговоров главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже украинский дипломат похвастался, что именно он уговорил американского коллегу вернуть в страну популярный фастфуд.