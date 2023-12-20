Россиянам рассказали, как не закончить катание на коньках в травмпункте

Катание на коньках может обернуться визитом в травмпункт, если не соблюдать базовые правила безопасности. Их "Газете.ru" перечислил хоккеист Александр Голдин.

По словам спортсмена, подготовка к этому занятию должна начинаться вне катка. До выхода на лёд необходимо провести короткую разминку. На это достаточно отвести 15–20 минут. Если опыта катания недостаточно, нужно стараться держаться ближе к борту и не выходить в центр залитой площадки.

"Обучение лучше начинать с инструктором или человеком, который уже уверенно катается. Занимаясь самостоятельно, можно совершить много ошибок и закрепить неправильную технику. Придётся переучиваться, а это всегда сложнее, чем сразу поставить правильную базу. Поэтому тренер однозначно нужен", — отметил Голдин.