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20 декабря, 02:30

Россиянам рассказали, как не закончить катание на коньках в травмпункте

Хоккеист Голдин: Разминка позволит избежать травм при катании на коньках

Катание на коньках может обернуться визитом в травмпункт, если не соблюдать базовые правила безопасности. Их "Газете.ru" перечислил хоккеист Александр Голдин.

По словам спортсмена, подготовка к этому занятию должна начинаться вне катка. До выхода на лёд необходимо провести короткую разминку. На это достаточно отвести 15–20 минут. Если опыта катания недостаточно, нужно стараться держаться ближе к борту и не выходить в центр залитой площадки.

"Обучение лучше начинать с инструктором или человеком, который уже уверенно катается. Занимаясь самостоятельно, можно совершить много ошибок и закрепить неправильную технику. Придётся переучиваться, а это всегда сложнее, чем сразу поставить правильную базу. Поэтому тренер однозначно нужен", — отметил Голдин.

Тренер по фигурному катанию дала 7 советов новичкам, которые помогут на катке

Тренер по фигурному катанию дала 7 советов новичкам, которые помогут на катке

Также хоккеист провёл короткий ликбез по выбору коньков. Если речь идёт об обычном катании, стоит присмотреться к спортинвентарю без зубчиков или фитнес-конькам. Любительские же занятия фигурным катанием требуют более дорогих ботинок с качественным лезвием.

А недавно впервые после ампутации на лёд вышел фигурист Роман Костомаров. Зрители встретили выступление спортсмена бурными аплодисментами. Кроме того, он уже повторил золотой номер Игр 2006 года вместе с Татьяной Навкой.

Обложка ©

Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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