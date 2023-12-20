На Урале нашли застреленным бывшего депутата
В Свердловской области нашли застреленным экс-депутата думы Белоярского
Погибший экс-депутат из Белоярского Свердловской области Павел Баширов. Обложка © VK / Павел Баширов
В посёлке Белоярский Свердловской области обнаружили мёртвым бывшего депутата местной думы от КПРФ Павла Баширова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на брата погибшего.
Тело экс-парламентария с огнестрельным ранением нашли в автомобиле. В салоне также находился самодельный обрез.
Инцидент произошёл 13 декабря, 15 декабря состоялись похороны. В Следственном управлении СК РФ по региону пока не прокомментировали случившееся.