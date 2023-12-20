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20 декабря, 09:46

На Урале нашли застреленным бывшего депутата

В Свердловской области нашли застреленным экс-депутата думы Белоярского

<p>Погибший экс-депутат из Белоярского Свердловской области Павел Баширов. Обложка © VK / <a href="https://sun1-86.userapi.com/impg/dY54Or4kgtuhwW3xrxYvxSsbt3pMhzXtd0_XPg/v_g3qo5yOBs.jpg?size=945x1680&quality=95&sign=88f805685d904127bb4d717c83f05bf5&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Павел Баширов</a></p>

Погибший экс-депутат из Белоярского Свердловской области Павел Баширов. Обложка © VK / Павел Баширов

В посёлке Белоярский Свердловской области обнаружили мёртвым бывшего депутата местной думы от КПРФ Павла Баширова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на брата погибшего.

Тело экс-парламентария с огнестрельным ранением нашли в автомобиле. В салоне также находился самодельный обрез.

Инцидент произошёл 13 декабря, 15 декабря состоялись похороны. В Следственном управлении СК РФ по региону пока не прокомментировали случившееся.

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Ранее Лайф писал, что в Подмосковье застрелили экс-депутата Народного собрания Дагестана. За убийство впоследствии арестовали звёздного продюсера.

Ян Поланин
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