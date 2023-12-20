На Урале нашли застреленным бывшего депутата

В посёлке Белоярский Свердловской области обнаружили мёртвым бывшего депутата местной думы от КПРФ Павла Баширова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на брата погибшего.

Тело экс-парламентария с огнестрельным ранением нашли в автомобиле. В салоне также находился самодельный обрез.