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Песков назвал хорошей новостью принятие ГА ООН резолюции по борьбе с неонацизмом

20 декабря, 09:48
<p>Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

В Кремле приветствуют принятие Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Как заявил журналистам в среду, 20 декабря, пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, это "очень хорошая новость".

"Это очень хорошая новость, и мы приветствуем тех, кто присоединился к этому", — заявил представитель Кремля.

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Как ранее сообщал Лайф, документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" поддержало 118 стран, 49 проголосовали против, в том числе Канада, США, Украина и Япония. Воздержалось 14 государств.

Напомним, что на днях президент Владимир Путин заявил, что Россия и её партнёры по СНГ намерены вместе бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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